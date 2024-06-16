Журналисты Bimru поведали сказочную историю любви Анны Чиповской и Дмитрия Ендальцева

16 июня 2024 года Анна Чиповская отмечает 37-летие. Ее супруг Дмитрий Ендальцев привлек внимание публики в 2015 году, когда они сыграли влюбленную пару в кинофильме «Гороскоп на удачу». В то время актриса встречалась с Даниилом Сергеевым, а Дмитрий — с Юлией Снигирь. Но это не помешало появлению слухов о их романе.

Избегали публичных выступлений

Дружеские отношения Дмитрия и Анны постепенно переросли в романтические. Они избегали публичных выступлений, сохраняя атмосферу интриги вокруг своих отношений. Ендальцев признавался, что он не любит общественные мероприятия, но всегда поддерживал избранницу на премьерах и важных событиях.

Совместно пара принимала участие в проектах «Блокбастер», «Взаперти», «Конец сезона», «Последний министр». Дмитрий подчеркивал взаимное доверие в их отношениях, что помогло им избегать критики и конфликтов, а также создать крепкую и гармоничную пару.