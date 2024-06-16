Певица Седокова призналась, как чувствует себя после экстренной операции

Анна Седокова связалась с поклонниками в соцсети, чтобы поблагодарить за поддержку после экстренной операции. Певица выразила свою благодарность за добрые слова, отметив, что чувствует себя намного лучше. Артистка уверена в благоприятном исходе.

14 июня экс-солистка группы «ВИА Гра» сообщила о вынужденной госпитализации и операции, после которой ей предстоит длительное восстановление, спокойствие, постельный режим. Она призналась, что не готова обсуждать здоровье с фанатами.

Поправилась на десять килограммов

Седокова страдает от крапивницы, которая усилилась в последние годы, мешая заниматься спортом и приводя к набору веса. Недавно исполнительница поправилась на десять килограммов, но больше ее беспокоят сильные отеки, зуд и невозможность жить обычной жизнью.