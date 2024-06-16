Певец Дима Билан согласился стать отцом ребенка Лолиты Милявской

Дима Билан пошутил над Лолитой Милявской, предложив «замутить» детей прямо со сцены премии Муз-ТВ. Он вспомнил, как певица кричала о своем желании иметь детей от него и сказал, что запомнил это навсегда.

Милявская не отказалась от своих слов, подтвердив, что до сих пор хочет ребенка от исполнителя.

Не станет скрывать пополнение в семье

Ранее сообщалось, что у Билана есть роман с его помощницей Аленой Усачевой, которая, по слухам, была беременна. Сам Дима опроверг эту информацию. Он говорил, что не станет скрывать пополнение в семье, если такое все же случится.

В сентябре минувшего года артист высказался о своих планах на будущее. Он признал, что его часто спрашивают о внуках, но на данный момент он наслаждается общением со своими детьми, а о внуках задумываться ему еще рано.

Также артист добавил, что раньше мечтал о большой дружной семье.