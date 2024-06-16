Невестка Валерии пожаловалась, что артистка дарит внучке слишком много подарков

Иосиф Пригожин и Валерия публично выражали свою глубокую любовь к внучке Селин. Однако невестка Лиана Шульгина выразила свое недовольство излишним вниманием звездной пары к ребенку, родившемуся в 2021 году.

В эфире телешоу «Ты не поверишь!» на канале НТВ она поделилась мнением, что чрезмерное баловство одеждой и игрушками может навредить малышке. Лиана также призвала к ограничению подарков, чтобы у ее Селин было ясное представление о ценности материальных вещей.

Напоследок модель подчеркнула, что старается подбирать для девочки только развивающие игрушки, которые будут полезны, а также всегда избегает покупок бесполезных предметов.