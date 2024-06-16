Принц Уильям гордится Кейт Миддлтон — вышла на публику после рака

Принц Уильям выразил гордость Кейт Миддлтон, которая впервые после новостей о раке вышла на публику.

Как сообщает Daily Mail, 15 июня Кейт и Уильям вместе с детьми появились на параде Trooping the Colour. Он был приурочен ко дню рождения Карла III. После этого мероприятия члены королевской семьи вышли на балкон Букингемского дворца.

В прищуренных глазах принца читалась гордость

Эксперт по языку тела Джуди Джеймс подчеркивает, что в прищуренных глазах принца читалась гордость, а Кейт ответила ему любящей улыбкой.

16 января Миддлтон была госпитализирована в Лондоне, ей провели плановую операцию. Позже принцесса сообщила, что проходит профилактическую химиотерапию. Опухоль была обнаружена у нее во время тестов после операции в брюшной полости.

Кейт планирует восстанавливаться дома.