Актер Александр Петров снялся на фото с женой Викторией Антоновой

Виктория Антонова поделилась редкой фотографией с мужем.

На снимке в соцсети Петров был одет в белую футболку, черную кепку, очки, а его молодая жена – в розовом платье с длинным рукавом, серьгах-кольцах, с желтой плетеной сумкой.

Петров женился на Антоновой в сентябре прошлого года. Он поделился в микроблоге фотографиями с регистрации брака.

Пара познакомилась случайно

Пара познакомилась случайно прямо на улице. Виктория работает в Центре развития национальной культуры им. императрицы Александры Федоровны.

Необходимо дбавить, что недавно Виктория поделилась фотоснимками со свидания с артистом в Москве, продолжая радовать поклонников многими романтическими моментами из их жизни.