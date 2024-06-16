Петр Чернышев ежедневно приходит на кладбище к Анастасии Заворотнюк с цветами

Петр Чернышев посещает Троекуровское кладбище ежедневно. Там похоронена его жена Анастасия Заворотнюк. Актриса скончалась в ночь на 30 мая 2024 года после продолжительной борьбы с глиобластомой.

Через две недели после смерти артистки фигуриста видели на кладбище каждый день

КП уточняет, что через две недели после смерти артистки фигуриста видели на кладбище каждый день. Он приходит с большим букетом цветов, иногда вместе с их маленькой дочерью Милой. Очевидцы рассказали, что вдовец заботливо поправляет венки, раскладывает цветы на могиле супруги. Проводит на кладбище Петр не менее часа, выглядит изможденным, с «почерневшим от горя лицом».

Заворотнюк ушла из жизни на руках своего мужа. Церемония прощания состоялась 1 июня в Покровском монастыре.