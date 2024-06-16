На сольном концерте 71-летней Понаровской в Москве зрители не сдержали слез

Ирина Понаровская, вернувшаяся на сцену после долгого перерыва, дала сольный концерт в Москве. Вечер был наполнен новыми песнями, пышными нарядами, что стало традицией для певицы, сообщает «МК».

Первоначально шоу должно было состояться весной в «Крокус Сити», но из-за трагических событий планы артистки изменились, а выступление перенесли в летний театр ВДНХ.

Певица предупредила зрителей, что этот вечер будет, как встреча со старыми друзьями

Во время концерта певица предупредила зрителей, что этот вечер будет, как встреча со старыми друзьями. Понаровская при этом выглядела великолепно, с безупречными прической и макияжем. В зале, помимо преданных поклонников, присутствовали многие знаменитости, такие как Анжелика Агурбаш, Андрей Малахов, Сергей Пенкин. Трогательные композиции, за которые Ирина всегда ценилась, вызывали у слушателей море эмоций, и они не сдержали слез.