Информинг » Знаменитости » На сольном концерте 71-летней Понаровской в Москве зрители не сдержали слез

На сольном концерте 71-летней Понаровской в Москве зрители не сдержали слез

Image 16+
На сольном концерте 71-летней Понаровской в Москве зрители не сдержали слез
Знаменитости
Источник фото: @irinaponarovskaya

Ирина Понаровская, вернувшаяся на сцену после долгого перерыва, дала сольный концерт в Москве. Вечер был наполнен новыми песнями, пышными нарядами, что стало традицией для певицы, сообщает «МК».

Первоначально шоу должно было состояться весной в «Крокус Сити», но из-за трагических событий планы артистки изменились, а выступление перенесли в летний театр ВДНХ. 

Певица предупредила зрителей, что этот вечер будет, как встреча со старыми друзьями

Во время концерта певица предупредила зрителей, что этот вечер будет, как встреча со старыми друзьями. Понаровская при этом выглядела великолепно, с безупречными прической и макияжем. В зале, помимо преданных поклонников, присутствовали многие знаменитости, такие как Анжелика Агурбаш, Андрей Малахов, Сергей Пенкин. Трогательные композиции, за которые Ирина всегда ценилась, вызывали у слушателей море эмоций, и они не сдержали слез.

Информационное агентство «Informing»

Стал известен победитель восьмого сезона телешоу «Три аккорда»

Стал известен победитель восьмого сезона телешоу «Три аккорда»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Сергей Соседов посоветовал Ольге Бузовой завершить певческую карьеру

Сегодня, 00:38

Наталья Подольская снялась в мини-платье, показав стройные загорелые ноги

Сегодня, 00:38

Сергей Никоненко назвал оставшуюся без работы Чулпан Хаматову «дурой набитой»

Сегодня, 00:38

«Неуместно»: Оксана Самойлова снялась в школе у дочери в обтягивающем платье

Сегодня, 00:38

Дарья Мельникова снова вышла замуж и родила 3-го ребенка

Сегодня, 00:38

«Тася счастлива»: 7-летняя дочь Пелагеи зажгла на концерте Димы Билана

Сегодня, 00:38

От Лолиты до Клавы Коки: самые яркие выходы артистов на «Премии Муз-ТВ»

Вчера, 19:53

Без фотошопа: Алла Пугачева снялась с детьми и мужем

Вчера, 12:28

28-летняя Анастасия Решетова ответила на обвинения в романе с мужем певицы Алсу

Вчера, 12:28

Дочь Пугачевой Лиза снялась на новых фото — резко выросла и стала похожей на маму

Вчера, 12:18

Стал известен победитель 24-го сезона шоу «Битва экстрасенсов»

Вчера, 12:03

«Voice»: фигурист из РФ Костомаров снялся на фото с голым торсом на пляже

Вчера, 09:13

MK RU: выступление Жанны Агузаровой на музыкальной премии вырезали из эфира

Вчера, 09:13

Астролог Гикис дала прогноз на отношения Лепса и его 18-летней невесты Авроры

Вчера, 08:48

Скандал между Басковым и Бузовой разделил шоу-бизнес — Пригожин рассказал правду

Вчера, 08:48

Алехандра Сильва сняла редкие кадры с Ричардом Гиром

Вчера, 08:33

Выяснилось, как выглядят настоящие волосы Рианны, Меган Маркл, Пугачевой и других звезд

Вчера, 08:23

Ольга Сухарева поссорилась с Агатой Муцениеце на съемках кинофильма

Вчера, 01:48

Эксперт по языку тела Стэнтон заявил: Кейт Миддлтон «нервничала» на параде в Лондоне

18-06-2024, 21:18

Илон Маск заявил, что вскоре смартфоны заменят мозговые чипы

18-06-2024, 20:43

Новости партнеров
2023
ru-RU