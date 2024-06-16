Информинг » Знаменитости » «АиФ»: Поклонники приходят на могилу Талькова помолиться об исполнении желаний

«АиФ»: Поклонники приходят на могилу Талькова помолиться об исполнении желаний

Image 16+
«АиФ»: Поклонники приходят на могилу Талькова помолиться об исполнении желаний
Знаменитости
Источник фото: Игорь Тальков / Сообщество ВКонтакте

На Ваганьковском кладбище Москвы находится могила Игоря Талькова, советского автора и исполнителя. Поклонники его творчества продолжают навещать это место, не дожидаясь специальных дат, для того, чтобы помолиться об исполнении своих желаний, сообщает портал «АиФ».

Недавно СК РФ завершил расследование дела об убийстве Талькова в 1991 году, возложив вину на бывшего концертного директора Валерия Шляфмана. Ирина Геннадьевна встретилась с журналистами у могилы артиста, подчеркнув, что после смерти Талькову удалось добиться справедливости. Его не стало, когда ей было всего 20 лет. Поклонница добавила, что его творчество останется актуальным всегда, а все будущие поколения найдут в нем какой-то свой смысл.

Верят, что молитвы на могиле Талькова помогают осуществить заветные желания

Захоронение Талькова украшено множеством живых цветов и стихов от преданных поклонников. Некоторые из них верят, что молитвы на этом месте помогают осуществить заветные желания, поэтому люди продолжают приходить сюда, чтобы почтить память умершего исполнителя.

Информационное агентство «Informing»

Стал известен победитель восьмого сезона телешоу «Три аккорда»

Стал известен победитель восьмого сезона телешоу «Три аккорда»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Сергей Соседов посоветовал Ольге Бузовой завершить певческую карьеру

Сегодня, 00:38

Наталья Подольская снялась в мини-платье, показав стройные загорелые ноги

Сегодня, 00:38

Сергей Никоненко назвал оставшуюся без работы Чулпан Хаматову «дурой набитой»

Сегодня, 00:38

«Неуместно»: Оксана Самойлова снялась в школе у дочери в обтягивающем платье

Сегодня, 00:38

Дарья Мельникова снова вышла замуж и родила 3-го ребенка

Сегодня, 00:38

«Тася счастлива»: 7-летняя дочь Пелагеи зажгла на концерте Димы Билана

Сегодня, 00:38

От Лолиты до Клавы Коки: самые яркие выходы артистов на «Премии Муз-ТВ»

Вчера, 19:53

Без фотошопа: Алла Пугачева снялась с детьми и мужем

Вчера, 12:28

28-летняя Анастасия Решетова ответила на обвинения в романе с мужем певицы Алсу

Вчера, 12:28

Дочь Пугачевой Лиза снялась на новых фото — резко выросла и стала похожей на маму

Вчера, 12:18

Стал известен победитель 24-го сезона шоу «Битва экстрасенсов»

Вчера, 12:03

«Voice»: фигурист из РФ Костомаров снялся на фото с голым торсом на пляже

Вчера, 09:13

MK RU: выступление Жанны Агузаровой на музыкальной премии вырезали из эфира

Вчера, 09:13

Астролог Гикис дала прогноз на отношения Лепса и его 18-летней невесты Авроры

Вчера, 08:48

Скандал между Басковым и Бузовой разделил шоу-бизнес — Пригожин рассказал правду

Вчера, 08:48

Алехандра Сильва сняла редкие кадры с Ричардом Гиром

Вчера, 08:33

Выяснилось, как выглядят настоящие волосы Рианны, Меган Маркл, Пугачевой и других звезд

Вчера, 08:23

Ольга Сухарева поссорилась с Агатой Муцениеце на съемках кинофильма

Вчера, 01:48

Эксперт по языку тела Стэнтон заявил: Кейт Миддлтон «нервничала» на параде в Лондоне

18-06-2024, 21:18

Илон Маск заявил, что вскоре смартфоны заменят мозговые чипы

18-06-2024, 20:43

Новости партнеров
2023
ru-RU