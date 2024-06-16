«АиФ»: Поклонники приходят на могилу Талькова помолиться об исполнении желаний

На Ваганьковском кладбище Москвы находится могила Игоря Талькова, советского автора и исполнителя. Поклонники его творчества продолжают навещать это место, не дожидаясь специальных дат, для того, чтобы помолиться об исполнении своих желаний, сообщает портал «АиФ».

Недавно СК РФ завершил расследование дела об убийстве Талькова в 1991 году, возложив вину на бывшего концертного директора Валерия Шляфмана. Ирина Геннадьевна встретилась с журналистами у могилы артиста, подчеркнув, что после смерти Талькову удалось добиться справедливости. Его не стало, когда ей было всего 20 лет. Поклонница добавила, что его творчество останется актуальным всегда, а все будущие поколения найдут в нем какой-то свой смысл.

Верят, что молитвы на могиле Талькова помогают осуществить заветные желания

Захоронение Талькова украшено множеством живых цветов и стихов от преданных поклонников. Некоторые из них верят, что молитвы на этом месте помогают осуществить заветные желания, поэтому люди продолжают приходить сюда, чтобы почтить память умершего исполнителя.