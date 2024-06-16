Горбачева призналась, что ее дружба с Машковой закончилась после начала СВО

Ирина Горбачева, известная по телесериалу «Чики» и фильму «Аритмия», сообщила о том, что ее отношения с коллегой Марией Машковой прекратились после начала СВО.

Причиной стали различные взгляды на текущие события

В интервью ютуб-шоу «Сама Меньшова» она объяснила, что причиной стали различные взгляды на текущие события. Горбачева подчеркивает, что для нее это огромная боль, но она полностью понимает и принимает Машкову такой, какая она есть.

Актриса также добавила, что после начала специальной военной операции в Украине от нее отвернулись 95% украинских друзей, но она не собирается поступать так же, как они.