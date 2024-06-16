Эксперт Бражников объяснил, как зарабатывают создатели игры Hamster Kombat

Исполнительный директор Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейн Александр Бражников рассказал, что аудиторию популярной игры Hamster Kombat, где можно зарабатывать виртуальные деньги, можно продать крупным корпорациям.

Главная цель таких проектов заключается в сборе большого количества реальной аудитории

По его словам, это бизнес, где участники будут поощрены, и такие игры уже имеют аудиторию, заинтересованную в заработке. Бражников отметил, что подобные игры могут привлекать несколько миллионов человек за 10–15 дней, в то время как блогерам требуется значительно больше времени на привлечение аудитории. Главная цель таких проектов, по его мнению, заключается в сборе большого количества реальной аудитории, с которой в будущем можно будет работать над другими проектами.

Он также подчеркнул, что несовершеннолетние не могут участвовать в подобных играх, не имея криптокошелька и без участия взрослых.