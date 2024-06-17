SHAMAN прокомментировал конфликт с Киселевым и пожелал ему здоровья

Ярослав Дронов, известный более как певец SHAMAN, прокомментировал критику Владимира Киселева, лидера «Землян» и главы «Русской медиагруппы».

В интервью для портала NEWS.ru он пожелал критику здоровья.

«Здесь разве нужно отвечать? Тут можно только лишь пожелать ему здоровья».

Артист поделился своими взглядами на творчество, отметив, что он всегда стремится улучшать свои работы и считает самой важной наградой народную любовь.

Конфликт, напоминаем, начался после обвинений Киселева в использовании фонограммы Дроновым при исполнении гимна Российской Федерации на концерте. Киселев выразил недовольство поведением SHAMAN после совместного снимка, утверждая, что позже исполнитель делал вид, будто они не знакомы.