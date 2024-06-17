В шоу «ВИА Суперстар» на НТВ победу одержали сразу два коллектива

На канале НТВ состоялся финал телешоу «ВИА Суперстар». Он удивил зрителей сенсационным итогом: победителями проекта стали сразу два коллектива. В финале участвовали всего 8 команд, после оглашения баллов на первом месте с одинаковым количеством голосов оказались коллективы «Балаган Лимитед» и «Белорусские Легенды».

Согласно правилам, в случае ничьи решающее слово остается за Лолитой Милявской. Конверт с ее решением вынесли на сцену, но Вадим Такменев отказался вскрывать его. Он объявил, что участники разделят первое место, после чего порвал конверт. Зал встретил это решение бурными аплодисментами. Победители поблагодарили всех за высокую оценку их творчества, пишет Дни.ру.