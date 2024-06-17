Стал известен победитель восьмого сезона телешоу «Три аккорда»

16 июня 2024 года на Первом канале показали 10-й выпуск восьмого сезона телешоу «Три аккорда». Как сообщает Стархит, в финале проекта за победу боролись Анна Семенович, певица Жасмин, Сергей Войтенко, Таисия Повалий, Миа Бойка, Владимир Маркин, Виктор Салтыков, Доминик Джокер, Никита Малинин, Валерия Ланская.

Звезды впечатляли телезрителей и судей не только вокалом, но и зрелищными номерами, превращая каждое выступление в своеобразный мини-спектакль. По итогам всего сезона шоу победу одержала Таисия Повалий. Награду от жюри и приз зрительских симпатий получила Валерия Ланская. Сергей Войтенко удостоился специальной регалии от радио «Шансон».