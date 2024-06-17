Певица из Украины Лобода на съёмках клипа сломала руку — отменила все концерты

Светлана Лобода покинула Россию 2 года назад, прекратив концертную деятельность в стране. Сейчас звезда выступает в Европе и Америке. Недавно концерты артистки оказались под угрозой из-за несчастного случая.

В личном микроблоге певица сообщила, что она сломала руку во время съемок нового видеоклипа. Лобода говорит, что ее команда предложила отложить тур, но она решила продолжить выступления, несмотря на тяжелую травму.

Уже состоялся первый концерт европейского тура. Там прозвучали песни, которые она не исполняла более 15 лет. По прогнозам врачей, через месяц рука певицы заживет, и она полностью сможет восстановиться.