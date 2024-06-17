Певица МакSим впервые выступила в Новосибирске после затяжной болезни

В минувшие выходные, в Новосибирске прошел фестиваль «Черника Music Fest», на котором выступление МакSим стало особенно ярким событием. Этот концерт стал первым для артистки после длительного перерыва из-за больших проблем со здоровьем.

На сцене она впечатлила публику в нежном легком платье, исполнив песню «Наверное, это мой рай», после чего выразила зрителям свою глубокую радость от возвращения. В числе других исполнителей, выступавших на фестивале, были Эльдар Джарахов, Дава, Элджей, Mary Gu, GSPD.

В начале марта этого года стало известно, что МакSим временно остановила концертную деятельность из-за проблем со здоровьем, связанных с алкогольными проблемами, выявленными после неудачного выступления в Сочи.