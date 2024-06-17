Асмус подколола Харламова: зарабатывает на развод с новой женой

Кристина Асмус в своей соцсети иронично ответила на вопрос о том, почему Гарик Харламов не явился на выпускной их дочери. Таким образом, актриса намекнула на то, что тот «зарабатывает на развод» с Екатериной Ковальчук.

Также звезда поделилась фотографиями с дочерью, сообщив, что та закончила четвертый класс и в шутку описала себя как «рослого пацана» в короткой стрижке, рубашке, галстуке, который появился на школьной церемонии.

Источник фото: @asmuskristina

Харламов ранее рассказал анекдот о своем неудачном предложении руки и сердца Ковальчук, признавшись, что ему пришлось просить строителей поднять его с помощью ковша экскаватора. Он также добавил, что больше никогда не станет на колени.

В ответ на это его избранница опубликовала фото около ЗАГСа с сердечком в подписи, не уточнив, прошли ли они церемонию бракосочетания или же просто подали заявление на регистрацию брака, появившись на снимке в повседневной одежде.