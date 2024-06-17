Принц Уильям снялся с детьми на пляже, пока Кейт борется с раком

Королевская семья в настоящее время переживает сложные времена. В феврале у Карла III диагностировали рак. Позже и Кейт Миддлтон также столкнулась с онкологической болезнью.

Принцесса Уэльская недавно сообщила о своем состоянии здоровья. Она выразила благодарность всем за поддержку. Кроме того, Миддлтон впервые с конца прошлого года появилась на публике. Она прибыла на ежегодный парад в честь дня рождения Карла III. А сегодня Уильям порадовал подписчиков новым семейным фотоснимком. Он был сделан в честь Дня отца.

Источник фото: @thewaleschronicle

Принц снялся с детьми на пляже, вызвав восторг у подписчиков.