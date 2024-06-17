55-летняя Светлана Бондарчук снялась в розовом купальнике

Светлана Бондарчук поделилась фото в розовом купальнике на своей странице в социальной сети. На снимке 55-летняя известная модель и телеведущая предстала около бассейна.

В подписи к фото знаменитость написала:

«Завтрак выходного дня на 2-х, пожалуйста».

Источник фото: @a030aa

Бондарчук при этом рассказала своим многочисленным подписчикам, что ее рост составляет 177 сантиметров, а вес - 60 килограммов.

Светлана уточнила, что не придерживается строгой диеты, не ограничивает себя в еде, употребляет фастфуд. Однако практически ежедневно блогерша занимается йогой и пилатесом для поддержания своей формы в хорошем состоянии, пишет Газета ру.