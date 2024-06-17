«Впервые вижу одетой»: Басков высмеял Бузову из-за наряда певицы

Николай Басков высмеял Ольгу Бузову на сцене премии «Муз-ТВ». Они повздорили из-за наряда певицы. Как подчеркнул народный артист РФ, после скандала на День защиты детей Ольга пересмотрела свой имидж.

«Впервые вижу одетой полностью», – пошутил Николай.

На премии «Муз-ТВ» Бузова вышла на сцену в закрытом серебряном комбинезоне. Басков сразу же оценил наряд исполнительницы, но вспомнил ее откровенный наряд, когда звезда выступила в Уфе. В ответ на замечания Николая Ольга заметила, что «хороших ведущих в стране есть очень мало».

После шоу артистка продолжила размышления в личном микроблоге. По ее мнению, ведущий с микрофоном в руках, должен правильно всегда подбирать слова.