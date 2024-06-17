Фото разрывают душу: Крутой показал внуков Юдашкина на его могиле

Родственники Валентина Юдашкина собрались на Троекуровском кладбище. Там состоялось открытие памятника покойному модельеру. Монумент планировали закончить еще в прошлом году, но к годовщине смерти это не удалось.

Композиция была отлита из мрамора и бронзы. Ее стоимость оценивают в 2 миллиона рублей. Создателем монумента является близкий друг кутурье Андрей Ковальчук.

На открытие памятника приехали члены семьи Юдашкиных и знаменитости

На открытие памятника приехали члены семьи Юдашкиных и знаменитости. В частности, это Александр Розенбаум, Дмитрий Песков, Константин Эрнст, Игорь Крутой, пишет «7Дней».

На фото попали старшие внуки модельера. Анатолия и Аркадия, к слову, впервые запечатлели на могиле своего знаменитого дедушки.