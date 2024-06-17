Продюсер Дворцов рассказал о соперничестве Пугачевой и Ротару

Не секрет, что между Аллой Пугачевой и Софией Ротару была конкуренция. Сергей Дворцов уверяет, что певицы хотели перетянуть внимание поклонников на себя, чтобы увеличить гонорары, но телеканалы не рисковали приглашать обеих певиц в одно телешоу.

Каждая из артисток тянула одеяло на себя

По словам продюсера, «каждая из артисток тянула одеяло на себя, поэтому у них всегда были терки». Алла Борисовна отдавала предпочтение собственной персоне и ставила организаторам ультиматум: «или она, или Ротару». Дворцов добавляет, что различия были в характере и финансовых запросах. Пугачева просила от 20 млн рублей за выступление, а Ротару соглашалась на 10 или 12 миллионов.

Отметим, что исполнительницы давно завершили карьеру. Пугачева несколько лет не выступает, Ротару также перестала появляться на сцене с 2022 года.