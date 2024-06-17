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Заподозренный в помощи ВСУ бард Никитин снялся на детском фестивале в Москве

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Заподозренный в помощи ВСУ бард Никитин снялся на детском фестивале в Москве
Знаменитости
Источник фото: Сергей Никитин / Сообщество ВКонтакте

Сергей Никитин, которого заподозрили в сборе денег для ВСУ, провел в Москве детский фестиваль авторской песни под названием «Слушай и скажи» в клубе «Эльдар». Об этом сегодня пишет ИА Регнум.

Бард был председателем жюри конкурса

На этом фестивале бард был председателем жюри конкурса. Он появился вместе с другим бардом, Олегом Митяевым, вручив награды и дипломы, а также повязал галстуки детям. 

«Эльдар», к слову, является бюджетным учреждением культуры, а Митяев - его художественный руководитель. Источник уточняет, что фестиваль прошел 9 июня. 

Когда Елене Решетняк, организатору, задали вопрос, почему Никитин выдает награды детям, то она ответила, что не приглашала артиста на данное мероприятие.

Информационное агентство «Informing»

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