Заподозренный в помощи ВСУ бард Никитин снялся на детском фестивале в Москве

Сергей Никитин, которого заподозрили в сборе денег для ВСУ, провел в Москве детский фестиваль авторской песни под названием «Слушай и скажи» в клубе «Эльдар». Об этом сегодня пишет ИА Регнум.

Бард был председателем жюри конкурса

На этом фестивале бард был председателем жюри конкурса. Он появился вместе с другим бардом, Олегом Митяевым, вручив награды и дипломы, а также повязал галстуки детям.

«Эльдар», к слову, является бюджетным учреждением культуры, а Митяев - его художественный руководитель. Источник уточняет, что фестиваль прошел 9 июня.

Когда Елене Решетняк, организатору, задали вопрос, почему Никитин выдает награды детям, то она ответила, что не приглашала артиста на данное мероприятие.