Стало известно, почему Полина Гагарина перестала пить алкоголь

Полина Гагарина, популярная российская певица, рассказала журналистам издания NEWS.ru, что она приняла решение полностью отказаться от употребления алкоголя. Артистка в телешоу «Кстати» пояснила, что без спиртных напитков ей будет намного лучше.

Певица вовсе решила исключить горячительные напитки из своей жизни

Артистка говорит, что она всегда старалась выпивать спиртное только по праздникам, но позже и вовсе решила исключить горячительные напитки из своей жизни.

«Решила, что без этого мне лучше», — заявила Полина Гагарина.