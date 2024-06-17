На фоне слухов о разводе Дженнифер Лопес публично назвала Бена Аффлека «героем»

В последнее время СМИ и поклонники обсуждают развод Дженнифер Лопес и Бена Аффлека.

Лопес поздравила мужа с праздником

Несмотря на сплетни о разрыве, певица обратилась к мужу, поздравив актера с Днем отца, который праздновался вчера. Дженнифер поделилась в социальной сети фотографией Бена, сделанной на съемках кинофильма «Перл Харбор» в 2001 году. Лопес трогательно поздравила его с этим важным праздником.

«Наш герой, с Днем отца», — оставила артистка подпись под фото с белым сердечком.

Также она опубликовала архивный фотоснимок отца. Она поздравила Дэвида Лопеса с праздником.