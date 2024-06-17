Яркое возвращение певицы Агузаровой на Премии МУЗ-ТВ 2024 закончилось скандалом

Жанна Агузарова, легендарная экс-солистка группы «Браво», вновь появилась на публике после долгого отсутствия. На «Премии МУЗ-ТВ 2024. Возвращение», прошедшей в Москве, она была номинирована как «Легенда вне времени». Однако её выступление закончилось скандалом, когда выяснилось, что её номер был вырезан из трансляции, сообщает Страсти.

Номер Агузаровой не попал в эфир из-за фривольного поведения артистки

Агузарова вела затворнический образ жизни, но ради Премии Муз-ТВ сделала исключение. Ее появление в коротких шортах и с ярким макияжем произвело настоящий фурор. Во время выступления звезда представила свою сольную программу «Королева рок-н-ролла». Тем не менее её номер не попал в эфир из-за, как утверждается, фривольного поведения артистки.

Несмотря на это, близкие к певице источники сообщили, что выступление Агузаровой все же будет показано по телевидению. По слухам, номер вновь перезапишут из-за плохой графики и света.