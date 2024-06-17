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Зарубина рассказала о реакции Бабаян на ее победу в шоу «Суперстар»

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Зарубина рассказала о реакции Бабаян на ее победу в шоу «Суперстар»
Знаменитости
Источник фото: @olgazarubina.off

Ольгу Зарубину знают благодаря песням, написанным для нее композитором Вячеславом Добрыниным. Самые известные хиты - «На теплоходе музыка играет», «Ты приехал» и «Тень». Зарубина также стала победительницей третьего сезона шоу «Суперстар! Возвращение». 

В интервью aif.ru Ольга Зарубина поделилась, что после победы в шоу ее поздравили только два бывших конкурента - Катя Лель и Алексей Чумаков. В финал также прошли Жан Милимеров, Роксана Бабаян и Алена Иванцова, которые не отреагировали на успех коллеги. 

Все участники были вымотаны и счастливы, что проект закончился

Зарубина призналась, что не понимает причин такого молчания, возможно, это связано с обидой. Она объясняет молчание коллег общей усталостью от телепроекта. Все участники были вымотаны и счастливы, что проект закончился, так как нагрузка была не только физическая, но и эмоциональная. Позже Алена Иванцова все же поздравила Зарубину на одной из съемок. 

Для Ольги Зарубиной участие и победа в шоу не были вызовом. Она просто хотела попробовать новый репертуар, насладиться творческим процессом и убедиться в своих возможностях. Ее дуэт с Шурой стал неожиданным успехом благодаря контрасту стилей, тогда как дуэт с Алёшей Гоманом не произвел столь сильного впечатления из-за нехватки энергетики.

Информационное агентство «Informing»

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