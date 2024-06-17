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Актриса Лянка Грыу рассказала, как страдала в эмиграции

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Актриса Лянка Грыу рассказала, как страдала в эмиграции
Знаменитости
Источник фото: @lyanka22

Лянка Грыу уже более десяти лет живет на две страны. После переезда в США звезде сериала «Тест на беременность» было сложно перестроить свою рутину. 

Эмиграция оказалась для актрисы очень тяжелым процессом, похожим на рождение заново

Актрисе пришлось начинать карьеру с нуля, отказавшись от прежних проектов и расписанного гастрольного графика. Грыу призналась, что чувствовала себя беспомощной, несмотря на недавнее ощущение, что она была «на вершине». Эмиграция оказалась для нее очень тяжелым процессом, похожим на рождение заново, когда она проходила через все стадии адаптации. Со временем Грыу удалось выучить язык и вернуться к творческой деятельности. 

Сейчас она живет на две страны, но большую часть времени проводит в России. 

За границей актриса встретила нового возлюбленного — канадского актера Марселя Симоно. Их отношения стали важной частью ее новой жизни за рубежом, дополняя профессиональные достижения в новой стране.

Информационное агентство «Informing»

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