Певица Наталья Штурм призналась, что в 57 лет она девственница

Наталья Штурм призналась в своем блоге, что по-прежнему девственница, так как ей не встретился достойный мужчина.

Наталья восстановила девственность перед свадьбой с бизнесменом-ювелиром

В августе 2023 года она рассказала, что восстановила девственность перед свадьбой с бизнесменом-ювелиром Альбертом. Наталья сделала пластику, но свадьба была отменена.

Штурм была помолвлена с Альбертом, планировала свадьбу осенью 2022 года и хвасталась кольцом с эксклюзивным камнем. Однако в августе 2022 года она уехала к ирландскому музыканту Дереку Глисону в Болгарию, отменив торжество. Альберт попытался вернуть Наталью, и она приняла его предложение, но позже окончательно рассталась с ним, не раскрыв причин.

У Натальи двое детей: дочь Елена и сын Арсений, а также внуки Даниэль и Николоз, которых она помогает воспитывать.