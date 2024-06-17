В узком кругу: Курбан Омаров поделился фотографиями свадебного застолья

После развода с Ксенией Бородиной Курбан Омаров начал новые отношения. Пара была вместе два года и недавно узаконила свой союз. Он женился на 23-летней спутнице Валерии.

Церемония была скромной

Церемония была скромной, девушка предпочла тихий праздник без многочисленных гостей в узком кругу. Курбан поделился фотографиями, рядом с молодоженами были только близкие. Валерия выбрала наряд в светлых тонах, отказавшись от белого платья.

Пользователи отметили, что выглядят пара счастливой и влюбленной, пожелав молодоженам долгих лет совместной жизни. Омаров показывал кадры из ЗАГСа.

После свадьбы влюбленные отправились в путешествие по ЮАР, делясь романтическими моментами в сети, пишет Вокруг ТВ.