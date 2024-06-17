Собчак сняла на фото повзрослевшего сына от Виторгана

Ксения Собчак опубликовала в своей социальной сети новую фотографию с сыном Платоном.

В путешествиях звезда предпочитает активно передвигаться

Как сообщила теледива, она уехала с ребенком на Алтай. В путешествиях звезда предпочитает активно передвигаться, поэтому фотография была сделана в необычной локации. Собчак также отметила, что они с Платоном стараются посещать много разных гостиниц, при этом не сидя на месте.

Поклонники заметили, что её сын очень похож на дедушку — Анатолия Собчака. Некоторые подписчики Ксении также обратили внимание на то, что ведущая очень сильно похудела.