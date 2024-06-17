Ольга Бузова ответила Николаю Баскову на нелестное замечание по поводу ее голоса

На Премии МУЗ-ТВ «Возвращение» возник конфликт между Ольгой Бузовой и Николаем Басковым из-за комментария певца о её наряде в Уфе, который критиковали зрители.

Иногда лучше молчать, чем говорить, особенно когда у тебя микрофон в руках

Когда Бузова появилась в костюме аристократки эпохи Людовика XIV, Басков пошутил, что никогда ранее не видел её «полностью одетой». В ответ на это Бузова не сдержалась и выразила недовольство, заявив, что иногда лучше молчать, чем говорить, особенно когда у тебя микрофон в руках. Басков, в свою очередь, после мероприятия в соцсетях выразил мнение, что Бузова поёт посредственно и может обойтись без микрофона, в отличие от некоторых других артистов.

Конфликт не обошёл стороной и Яну Чурикову, соведущую «Возвращения», которая высказала своё мнение о ситуации и выразила поддержку Бузовой и Мари Краймбрери.

Продюсер Сергей Дворцов высказал мнение, что Басков мог проявить зависть к успеху Бузовой у молодежи, добавив, что такие шутки не украшают публичные выступления.