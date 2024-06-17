Поведение онкобольной Кейт Миддлтон на параде оценил эксперт по языку тела

Кейт Миддлтон, жена принца Уильяма, впервые за долгое время появилась публично на параде Trooping the Colour в Лондоне в субботу. Это событие стало её первым выходом после долгой паузы, вызванной операцией на брюшной полости в январе и диагнозом рака в марте. Вместе с мужем и детьми — Джорджем, Шарлоттой и Луи — Кейт предстала в белом платье миди с черным декором и шляпкой.

Кейт использовала улыбку как маскировку своих эмоций

Эксперт по языку тела Даррен Стэнтон отметил, что Кейт использовала улыбку как маскировку своих эмоций, проявляя сдержанность и самообладание. Он также заметил, что, хотя она кажется спокойной, её улыбка оставляет впечатление несколько неискренней из-за внутреннего напряжения и волнения.

Кейт и её семья прибыли на церемонию вместе, после чего она несколько раз помахала толпе, стремясь сохранить дистанцию и избежать излишнего внимания. Это возвращение к королевским обязанностям после периода личных трудностей выделяется особенной стойкостью и решимостью, как отмечает эксперт.