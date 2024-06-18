Дочь Снаткиной заявила, что хочет потратить свой первый гонорар в кино на шопинг в Дубае

Дочь Анны Снаткиной от Виктора Васильева, несмотря на 11-летний возраст, снимается активно в кино и получает неплохие гонорары. Вероника даже сыграла главную роль в приключенческом кинофильме «Каждый мечтает о собаке».

На премьеру она пришла с родителями, поэтому весьма уверенно себя чувствовала на красной дорожке. Помимо кино и театра, Вероника занимается художественной гимнастикой, учится в школе с углубленным изучением английского языка, посещает музыкальную школу.

Анна пошутила, что дочь обзавелась собственным райдером, в котором указываются на обед борщ и другие вкусняшки. Родители при этом стараются обеспечить максимальную безопасность девочке, которая, к слову, планирует потратить свой первый гонорар на шопинг в Дубае.