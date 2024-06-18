МК: Филипп Киркоров внезапно отменил концерты на Черноморском побережье

Филипп Киркоров признался, что сильно устал от гастролей и пропустит концерты на Черноморском побережье. В беседе с МК певец рассказал, почему уже полтора года не путешествует с выступлениями.

Более 30 лет поп-король радовал отдыхающих своими шоу, но в этом году его выступлений не будет ни в Сочи, ни в Анапе, ни в других городах-курортах. Причина в том, что артист занят съёмками проекта, где исполняет главную роль. Летом Киркоров будет сниматься в полнометражной комедии.

Не скучает по гастролям

Лента станет главным событием для него в ближайшие месяцы. В новой картине участвует также Денис Дорохов. Как отмечает Филипп Бедросович, он не скучает по гастролям. Он часто упоминает в разговорах с друзьями, что ему надоели поездки, поэтому уже полтора года он не ездит с концертами и доволен принятым решением.