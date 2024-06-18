Тайное голосование жюри внесло неожиданную интригу в финал телешоу «ВИА Суперстар!»

Первый сезон нового музыкального телешоу «ВИА Суперстар!» завершился грандиозным финалом. До него дошли все 8 коллективов, принимавших участие в этом развлекательно проекте. Голосование в последнем выпуске было тайным, что добавляло интригу.

Для финала участники подготовили новые песни и современные версии своих хитов. Весь сезон «Белорусские легенды» лидировали. Но «Балаган Лимитед» шли с отставанием всего в два балла.

Разорвал конверт

В финале «Легенды» получили шесть баллов, а «Вирус» и «Балаган Лимитед» - по восемь баллов. При равном счете победителя определяет Лолита. Имя исполнителя заранее запечатывают в конверт. Однако ведущий Вадим Такменев на сцене разорвал конверт, объявив оба коллектива победителями, что оказалось очень неожиданным для судей и поклонников.

Итоговые результаты выглядят следующим образом: на последнем месте золотой состав «Стрелок» - 38 баллов, «Божья коровка», «Чи-Ли», ВИА «Лейся» - по 39 баллов.

Третье место занял «Форум» с 42 баллами, а второе – «Вирус», у него 46 баллов. Победителями шоу стали «Белорусские легенды» и «Балаган Лимитед», они сумели набрать по 48 баллов.