Фото детей Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса вызвали небывалый ажиотаж в Сети

Анна Курникова недавно порадовала своих многочисленных поклонников, поделившись новыми фотографиями своих подросших детей от Энрике Иглесиаса. Фотоснимки, опубликованные российской теннисисткой в честь Международного дня отца, показали счастливого певца с их дочерьми и сыном.

Источник фото: @annakournikova

Источник фото: @annakournikova

Источник фото: @annakournikova

Подписчики были в восторге. Они оставили множество теплых комментариев:

«Какой счастливчик», «Они такие милые», «Самый лучший папа», «Какие же красивые дети!», «Эти фотографии так радуют», «Просто замечательная семья», «Дети восхитительные, ангелочки», «Они похожи на своих родителей».

Анна и Энрике, напомним, вместе с 2001 года. Они познакомились на съемках клипа «Escape». В декабре 2017 года у пары родились двойняшки Николас и Люси. В январе 2020 года появилась дочь Маша.