Актриса Анна Чиповская снялась на фото кардинально сменив образ в 37-й день рождения

Актриса из РФ Анна Чиповская, известная зрителям ролью в романтической комедии «Любви не бывает?», решилась на смелый шаг. Она изменила имидж.

В честь своего очередного дня рождения артистка посетила парикмахерскую. Она сделала короткую стрижку.

«37 лет — а ума нет. Пусть чувство юмора не покидает меня никогда, с остальным разберемся», — написала под кадром Анна.

Источник фото: @chi_pa

Изменения во внешности привлекли внимание коллег. Многие блогеры поздравили актрису с днем рождения, пожелав быть всегда счастливой, такой же настоящей и необыкновенной.

Чиповская предпочитает вести закрытый образ жизни. В минувшем году она вышла замуж за Дмитрия Ендальцева, с которым встречалась с 2017 года.