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Деми Мур сняла на фото тяжелобольного Брюса Уиллиса с дочерьми Скаут и Эвелин

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Деми Мур сняла на фото тяжелобольного Брюса Уиллиса с дочерьми Скаут и Эвелин
Знаменитости
Источник фото: @demimoore

По случаю Дня отца, знаменитая актриса Деми Мур растрогала своих многочисленных подписчиков в социальных сетях, опубликовав серию душевных семейных фотографий. На этих новых снимках был запечатлен её бывший супруг, известный актёр Брюс Уиллис, в окружении общих детей.

На одной из фотографий Брюс сидит на диване рядом со своей дочерью Скаут, которая нежно касается его щеки, создавая теплую атмосферу. 

Источник фото: @demimoore

На другом снимке Уиллис выглядит довольно расслабленным, проводя время с младшей дочерью Эвелин. Оба одеты в домашние халаты, что придаёт кадру дополнительный уют.

Источник фото: @demimoore

Интересно: Деми Мур и Брюс Уиллис были женаты на протяжении 13 лет. Вместе они воспитывают троих дочерей. Несмотря на развод, их отношения остались дружескими. Впоследствии актер женился на модели Эмме Хеминг, с которой у него также есть две дочери. Разница в возрасте между супругами составляет 23 года, однако это не мешает им наслаждаться счастьем.

Информационное агентство «Informing»

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