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Папарацци сняли Анджелину Джоли с дочерью Вивьен в аэропорту Нью-Йорка

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Папарацци сняли Анджелину Джоли с дочерью Вивьен в аэропорту Нью-Йорка
Знаменитости
Источник фото: @angelinajolie

Знаменитая голливудская актриса Анджелина Джоли, известная не только своими яркими ролями в кино, но и активной общественной деятельностью, была замечена папарацци 14 июня этого года в аэропорту Нью-Йорка вместе со своей 15-летней дочерью Вивьен Маршелин. 

Репортеры зафиксировали их прибытие на рейс, что вызвало оживленное обсуждение в Сети. Джоли выглядела элегантно в белой майке, черном жакете, юбке, высоких сапогах на каблуках. Свой образ она дополнила солнцезащитными очками и серьгами. 

Вивьен предпочла более повседневный стиль, выбрав серые джинсы и футболку.

Источник фото: Daily Mail

Фотографии, опубликованные на сайте Daily Mail, стали предметом бурных обсуждений среди интернет-пользователей. Некоторые из фанатов предположили, что звезда могла сделать пластическую операцию, особенно это качается области подбородка.

Интересно: Джоли — мать шести детей. Трое из них её родные дети от актёра Брэда Питта. Остальные трое были усыновлены.

Информационное агентство «Informing»

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