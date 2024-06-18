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Мария Погребняк раскритиковала Баскова, оскорбившего Бузову

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Мария Погребняк раскритиковала Баскова, оскорбившего Бузову
Знаменитости
Источник фото: соцсети Марии Погребняк

Мария Погребняк, близкая подруга Ольги Бузовой, в своем недавнем заявлении раскритиковала Николая Баскова, назвав его поведение «позорным» и предложила объявить ему бойкот за оскорбительные высказывания в адрес коллеги. Эту информацию передает издание Voice. 

Ольга  подверглась критике

Конфликтная ситуация началась с того, что Басков саркастически прокомментировал закрытый костюм Бузовой, отметив ее недавнее выступление в Уфе на День защиты детей. Ольга тогда подверглась критике за весьма откровенный наряд. Артистка после заявления не смогла сдержать эмоции, в ответ она намекнула на недостаток профессионализма у певца. 

Несмотря на то, что в тот день артист решил не продолжать конфликт на публике, позже вернулся к этой теме. В своём Телеграм-канале Николай опубликовал архивное видео, на котором исполняет вокальную партию, сопровождая его недвусмысленным комментарием. 

Помимо Погребняк, также общественность встала на сторону Ольги, выразив ей свою поддержку.

Информационное агентство «Informing»

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