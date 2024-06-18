Экс-директор Киркорова рассказал о перспективе возвращения Галкина в Россию

Экс-директор Филиппа Киркорова Леонид Дзюник выразил мнение, что Максим Галкин*, уехавший из РФ после начала спецоперации, не вернется назад. По его словам, возвращение юмориста на родину маловероятно, учитывая его критику в адрес России.

Может начать мстить

Дзюник также отметил, что некоторые эмигранты ведут себя тихо, тогда как комик продолжает негативно высказываться о стране. Шоумен Сергей Дворцов в свой черед объяснил, почему артисты не критикуют Галкина*. По его мнению, они боятся Аллу Пугачеву, которая, вернувшись назад в Россию, может начать мстить за все негативные высказывания о ее муже-иноагенте.

В это время в доме у брата Максима* прошли недавно обыски. Причиной этого стало его двойное гражданство. Сообщается, что Дмитрий не уведомил миграционную службу о наличии израильского паспорта, что привело к обыскам.

*Признан иностранным агентом на территории России