Николай Басков уподобил вокал Ольги Бузовой «крику козы»

Народный артист Российской Федерации Николай Басков на днях сделал скандальное заявление. Инцидент произошел на премии «Муз-ТВ. Возвращение». Касалось заявление певицы Ольги Бузовой.

Не видел ее настолько одетой

Конфликт между знаменитостями начался еще на церемонии, когда певица появилась на красной дорожке в образе княгини. Артист иронично заметил, что он давно не видел ее настолько одетой, намекая на недавний скандал с откровенным нарядом Ольги на концерте в Уфе. После этого Басков продолжил критиковать коллегу в своем микроблоге.

Он сравнил вокал Ольги с криком козы. В частности, Николай подчеркнул, что он может петь без микрофона, в отличие от тех, кто «кричит в микрофон, как коза».