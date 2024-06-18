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Бабушка 18-летней невесты Григория Лепса Авроры назвала условия их свадьбы

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Бабушка 18-летней невесты Григория Лепса Авроры назвала условия их свадьбы
Знаменитости
Источник фото: соцсети Григория Лепса

Григорий Лепс назвал свою новую 18-летнюю девушку невестой, вызвав волну обсуждений в Сети. На премии МУЗ-ТВ артист приехал в компании Авроры Кибы, студентки МГИМО. Как заявил артист, она его избранница. Разница в возрасте между ними составляет 43 года. 

Сама девушка позже намекнула на предложение, опубликовав фото с кольцом на безымянном пальце. Ее родители воздерживаются от комментариев, но бабушка Галина Палилова отметила, что о свадьбе пока говорить рано. 

Источник фото: соцсети Григория Лепса

По словам женщины, сначала должно пройти венчание, а также другие подготовительные мероприятия. Многие предполагают, что отношения с Лепсом могут быть частью плана Авроры по продвижению карьеры в шоу-бизнесе. 

Ранее мать девушки мечтала, что дочь станет балериной, хотя планы не осуществились. В сетях Аврора активно делится кадрами из своей жизни, публикуя фотографии. В комментариях пользователи выражают разные мнения о ее отношениях с исполнителем, от резкой критики до советов найти партнера по возрасту.

Информационное агентство «Informing»

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