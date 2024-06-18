Два брака и юные модели: Назаны все избранницы Григория Лепса

СМИ активно обсуждают возможные планы Григория Лепса на третью женитьбу. По данным портала Леди Мейл.ру, певец сделал предложение 18-летней студентке МГИМО Авроре Кибе. Если свадьба действительно состоится, то она станет третьей женой для артиста.

Источник фото: lady.mail.ru

С первой женой Светланой Дубинской певец познакомился в музыкальном училище Сочи. Она была студенткой вокального отделения, а артист учился на отделении ударных инструментов. У них родилась дочь Инга, после развода Дубинская осталась в Сочи.

Источник фото: lady.mail.ru

Второй супругой исполнителя стала Анна Шаплыкова. С ней он прожил 20 лет, родилось трое детей. О причинах развода сперва ничего не говорили, но Лепс признавался, что вина лежит на нем. Ходили слухи, что причиной разлада стала измена Лепса, которую Анна не смогла простить.

Источник фото: lady.mail.ru

После развода певца видели в компании 28-летней украинской модели Натальи Болюх, однако они не комментировали слухи о романе.

Источник фото: lady.mail.ru

Также говорили о его отношениях с моделью Елизаветой Ридель, младшей на 26 лет. Друзья музыканта заявляли, что это несерьезно.

Источник фото: lady.mail.ru

Теперь Лепс увлекся молодой студенткой и, якобы, даже сделал ей предложение, на которое девушка не дала ответа.