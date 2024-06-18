Концерт Ольги Бузовой в родной школе отменили из-за конфликта с директором

Ольга Бузова вызвала общественное волнение, объявив о том, что она не сможет выступить в своей бывшей школе из-за конфликта с ее директором. В посте в соцсетях отмечается, что она надеется на будущее налаживание отношений и возможность проведения концерта для всех выпускников. Как подчеркнула певица, её стремление вернуться в школу для выступления встретилось с сопротивлением со стороны преподавателей.

С 2022 года ей было запрещено посещать учебное заведение. Предположительно, причиной этого решения могут быть разногласия либо предполагаемое отсутствие музыкального таланта.

Продюсер Леонид Дзюник в свой черед выразил поддержку артистке, отметив упорство и целеустремленность. Он подчеркнул, что Бузова смогла добиться значительных успехов в карьере, несмотря на резкую критику в адрес ее вокала.