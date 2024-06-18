Продюсер Ковалев заявил, что уехавшие из России артисты объединяются ради денег

В 2022 году звезды российского шоу-бизнеса покинули РФ. Они обосновались за границей. Но концерты звезд там не пользуются таким спросом, как на Родине, и многие артисты объединяются, чтобы привлечь хоть какую-то аудиторию. Андрей Ковалев объяснил, зачем эмигранты создают совместные проекты. Так, Лайма Вайкуле организовала в Юрмале фестиваль «Рандеву», пригласив звезд.

Чтобы собрать огромную площадку, надо объединять аудитории

Продюсер отметил, что артисты столкнулись с финансовыми трудностями. Огромные заработки остались в прошлом, и теперь они выступают в маленьких пабах вместо стадионов. Чтобы собрать огромную площадку, надо объединять аудитории.

Ковалев предсказывает, что знаменитости будут объединяться, чтобы разделить затраты на райдер и продать все билеты. На Западе они считаются артистами 10-го эшелона.

Вернуться в РФ они не могут из-за угрозы ареста за дискредитацию ВС РФ.