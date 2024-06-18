Илон Маск заявил, что вскоре смартфоны заменят мозговые чипы

В будущем, по словам основателя SpaceX и американского предпринимателя Илона Маска, телефоны уйдут в прошлое. Они будут заменены микрочипами Neuralink, внедряемыми в мозг для общения и управления техникой силой мысли.

В социальных сетях вопрос о возможности установки такого интерфейса задал блогер под псевдонимом Not Elon Musk, вызвав комментарий самого Маска, который заявил о невостребованности мобильных гаджетов в будущем: «В будущем не будет телефонов, будет только Neuralink.»

Американский миллиардер объявил о разработке первого в мире малоинвазивного нейрочипа

В феврале американский миллиардер объявил о разработке первого в мире малоинвазивного нейрочипа, позволяющего управлять компьютером силой мысли. Кроме того, Маск уверяет, что такой имплант способен передавать музыку непосредственно в мозг и поддерживать телепатическое общение между людьми, обладающими такой технологией.