46-летняя Екатерина Климова снялась в офисе с закинутыми на стол ногами

Екатерина Климова, известная российская актриса театра и кино, поделилась фотографией из офисного интерьера, на которой была изображена с закинутыми на стол ногами. В своем новом посте она призналась, что в последнее время часто играет роли стерв на экране, согласно информации от «Thevoicemag.ru».

На снимке 46-летняя артистка предстала в стильном брючном костюме белого цвета с черно-белым поясом и туфлями на высоком каблуке. Она создала гламурный образ с акцентом на макияже и элегантными локонами, спадающими на плечи.

Поклонники восхитились новым образом актрисы

Фотография вызвала восторженные отзывы поклонников, которые выразили свое восхищение образом актрисы.

Один из комментаторов выразил особое восхищение словами: «Таких стерв обожаем».