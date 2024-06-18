Эксперт по языку тела Стэнтон заявил: Кейт Миддлтон «нервничала» на параде в Лондоне

В минувшую субботу герцогиня Кембриджская вместе с мужем и детьми приняла участие в параде Trooping the Colour в Лондоне. Кейт Миддлтон была одета в элегантное белое платье миди с черным украшением и соответствующей шляпкой.

Аналитик по языку тела Даррен Стэнтон, как сообщает сайт New York Post, проанализировал поведение герцогини на мероприятии.

Кейт была немного нервной

По его словам, Кейт не удалось скрыть эмоции во время возвращения к обязанностям после длительного отсутствия в общественной жизни. Несмотря на самообладание и сосредоточенность, ее улыбка казалась несколько неискренней. Внутренне Кейт стремилась вызвать чувство гордости у окружающих, но также была немного нервной.